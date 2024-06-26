Названы неочевидные признаки слишком быстрого старения

Эксперт Еремин: потеря мышечной ткани и усталость могут указывать на старение

Потеря мышечной ткани и хроническая усталость могут указывать на то, что организм стареет слишком быстро, предупредил заместитель директора Российского научного центра хирургии имени Петровского Илья Еремин. В беседе с aif.ru он назвал и другие менее очевидные признаки старения.

Еремин подчеркнул, что старение — это не болезнь, а нарушение биохимических процессов на клеточном уровне. Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о мутациях, возникающих при делении клеток ДНК. «Некоторые приводят к самоуничтожению клетки и к развитию злокачественной опухоли», — предупредил он.

Также ускоренное старение организма происходит в результате сбоя работы иммунной системы, продолжил специалист. Он пояснил, что иммунитет постоянно контролирует состояние клеток, если этот контроль ослабевает, то могут развиваться злокачественные опухоли, а еще появляется хроническое воспаление в тканях.

Еще одним доказанным маркером старения Еремин назвал сокращение длины теломер. Эксперт указал, что чем короче теломеры — тем хуже делятся клетки и тем медленнее происходит обновление. Кроме того, по словам Еремина, биологический возраст зависит от работы митохондрий. Он пояснил, что это энергетические станции клеток. С возрастом процессы внутри них нарушаются и выработка энергии в клетках снижается. «Чем больше стареющих клеток в тканях — тем выше их биологический возраст», — уточнил специалист.

Еремин подчеркнул, что на биохимические процессы в клетках можно влиять. Главное, говорит специалист, вовремя отслеживать маркеры старения.

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