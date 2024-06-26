Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:26, 26 июня 2024Забота о себе

Названы неочевидные признаки слишком быстрого старения

Эксперт Еремин: потеря мышечной ткани и усталость могут указывать на старение

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Потеря мышечной ткани и хроническая усталость могут указывать на то, что организм стареет слишком быстро, предупредил заместитель директора Российского научного центра хирургии имени Петровского Илья Еремин. В беседе с aif.ru он назвал и другие менее очевидные признаки старения.

Еремин подчеркнул, что старение — это не болезнь, а нарушение биохимических процессов на клеточном уровне. Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о мутациях, возникающих при делении клеток ДНК. «Некоторые приводят к самоуничтожению клетки и к развитию злокачественной опухоли», — предупредил он.

Также ускоренное старение организма происходит в результате сбоя работы иммунной системы, продолжил специалист. Он пояснил, что иммунитет постоянно контролирует состояние клеток, если этот контроль ослабевает, то могут развиваться злокачественные опухоли, а еще появляется хроническое воспаление в тканях.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019

Еще одним доказанным маркером старения Еремин назвал сокращение длины теломер. Эксперт указал, что чем короче теломеры — тем хуже делятся клетки и тем медленнее происходит обновление. Кроме того, по словам Еремина, биологический возраст зависит от работы митохондрий. Он пояснил, что это энергетические станции клеток. С возрастом процессы внутри них нарушаются и выработка энергии в клетках снижается. «Чем больше стареющих клеток в тканях — тем выше их биологический возраст», — уточнил специалист.

Еремин подчеркнул, что на биохимические процессы в клетках можно влиять. Главное, говорит специалист, вовремя отслеживать маркеры старения.

Ранее нейроонколог Сара Мид рассказала о методах предотвращения рака мозга. В первую очередь она посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, следить за нормальной массой тела и высыпаться.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Подорожание малины и клубники в России объяснили

      Индия стала лидером по объему денежных переводов из-за рубежа от своих граждан

      Шольц оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

      В СПЧ объяснили отказ в предоставлении убежища бежавшей от талибов журналистке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше