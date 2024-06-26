Пентхаус Киркорова в Москве сочли незаконным

Глава ФПБК Бородин: из-за надстройки Киркорова у других жильцов трещат потолки

Пристройка мансарды, которую сделал в своем московском пентхаусе певец Филипп Киркоров, мешает другим жильцам дома. О жалобах на якобы незаконную конструкцию сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

По словам общественника, нелегальной надстройку сочли соседи артиста. «Киркоров сделал себе мансарду, летний сад, эти работы, по словам местных жителей, незаконны. Киркорову плевать на законы Российской Федерации. И мы понимаем, какое у него отношение к нашему обществу, к нашим гражданам», — заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что пентхаус Киркорова расположен над квартирой уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. У других жильцов дома из-за пристройки артиста трещат потолки и лопаются стены, подчеркнул Бородин.

Ранее общественник рассказал, что на суде Успенской и Киркорова обсуждались ягодицы артиста. Адвокат певца заявил, что тот накачал ягодицы в спортивном зале. Это, признался Бородин, вызвало смех.