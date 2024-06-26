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10:49, 26 июня 2024Россия

Появились подробности о пассажирке вылетевшей с парковки в Краснодаре BMW

Пассажирка вылетевшей с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW была беременна

Фото: Jaddy Liu / Unsplash

Пассажирка автомобиля BMW, который во вторник, 25 июня, вылетел с третьего этажа парковки Краснодара, была на четвертом месяце беременности. Подробности об аварии приводит Baza в Telegram-канале.

В машине находились три человека: 37-летний мужчина, 37-летняя женщина и 10-летний ребенок. Следователи считают, что мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки. На паркинге он даже не пытался затормозить — по пути следования автомобилей не нашли следов тормозного пути. Причиной такого поведения мог стать конфликт с пассажиркой, возникший внезапно.

Ранее сообщалось, что водитель BMW, вылетевшей с парковки, мог сменить имя. Мужчина владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания. Помимо этого, с 2016 по 2021 год он занимался ремонтом автомобилей.

BMW с людьми вылетел с третьего этажа парковки, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея», 25 июня. Внутри иномарки находились три человека — никто из них не выжил. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно перевернутый автомобиль, который расплющило от удара, а также лежащие рядом с ним люди. Автор видео также показал окно, из которого вылетело авто.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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