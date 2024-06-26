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17:22, 26 июня 2024Мир

Президент Кении согласился доработать вызвавший протесты закон о повышении налогов

Kenia Times: президент Кении Руто отказался подписать закон о повышении налогов
Уильям Руто

Уильям Руто. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Президент Кении Уильям Руто отказался подписать проект бюджета, включающий закон о повышении налогов, который вызвал протесты в столице страны Найроби. Об этом сообщает газета The Kenia Times.

«Руто предложил различные поправки к законопроекту, которые членам парламента будет поручено рассмотреть», — пишет издание.

После рассмотрения парламентариями поправок и включения их в законопроект документ будет повторно представлен главе государства, отмечается в публикации.

Ранее кенийский лидер в обращении к нации заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков.

До этого стало известно, что протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки во время голосования по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.

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      Глеб Бажуткин
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