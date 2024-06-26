Россия увеличила поставки одного мясного продукта

«Агроэкспорт»: российскую колбасу стали охотнее покупать в Казахстане и Абхазии

С января по апрель 2024 года Россия продала за границу около 15 тысяч тонн колбасных изделий. Об этом сообщает «Агроэкспорт».

Экспорт этой продукции вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом. Больше 11 тысяч тонн купил Казахстан. Также в тройку лидеров по объемам импорта входят Азербайджан и Абхазия. В дальнем зарубежье российские колбасы покупают Демократическая Республика Конго и Ангола. Выросли поставки в Монголию, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Перу вернулось к закупкам впервые после 2020 года. Впервые были налажены поставки в Эквадор.

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин заметил, что на мировом рынке с большей охотой покупают свежее мясо, нежели готовые изделия из него. Последние обкладываются куда больше пошлиной, чем сырье. Самыми перспективными рынками Юшин назвал страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

В 2023 году РФ многократно нарастила экспорт баранины. Было продано более 10 тысяч тонн этого вида мяса. По сравнению с 2022 годом поставки выросли в 10 раз.

В апреле 2024 года Гонконг отменил запрет на ввоз мяса птицы из 23 регионов РФ. В III квартале его специалисты собираются проинспектировать российских производителей баранины.