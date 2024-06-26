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11:04, 26 июня 2024Наука и техника

РВСН получили партию бронеавтомобилей

Центр обеспечения командования РВСН получил бронеавтомобили З-СТС

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Центр обеспечения командования Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) получил партию бронеавтомобилей З-СТС на базе КамАЗа. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает ТАСС.

«В Центр обеспечения командования РВСН поступили многоцелевые защищенные автомобили высокой проходимости с колесной формулой 4х4 на базе КамАЗа. Новая техника отличается высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками — подвижностью и маневренностью, бронезащищенностью, показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости по всем видам дорог и по пересеченной местности», — говорится в сообщении.

В основе З-СТС лежат агрегаты полноприводных КамАЗов семейства «Мустанг». Бронеавтомобиль способен взять на борт десять человек. Машину можно вооружить пулеметом Калашникова калибра 7,62 миллиметра, крупнокалиберным пулеметом «Корд» или автоматическим гранатометом АГС-17.

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В мае стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники, включая защищенные санитарные автомобили «Линза». Бронеавтомобили обеспечивают защиту от пуль стрелкового оружия, осколков и мин.

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      Даниил Иринин
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