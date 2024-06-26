Северная Корея запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».
29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.
Позднее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что отправка КНДР шаров с мусором на южнокорейскую территорию является неразумной провокацией.