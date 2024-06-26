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00:39, 26 июня 2024Мир

Северная Корея запустила баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

Позднее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что отправка КНДР шаров с мусором на южнокорейскую территорию является неразумной провокацией.

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      Евгений Силаев
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