Северная Корея запустила баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

Позднее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что отправка КНДР шаров с мусором на южнокорейскую территорию является неразумной провокацией.