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18:52, 26 июня 2024Мир

В МИД России рассказали о появлении нового феномена гибридной агрессии

Замглавы МИД России Рябков: агрессия перестала быть только военным инструментом

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Агрессия в сфере международных отношений перестала быть только военным инструментом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Против них ведется агрессивная гибридная война сразу на нескольких направлениях. В частности, геополитическая агрессия выражается в провоцировании конфликтов, военно-политическом давлении», — отметил дипломат.

По его словам, агрессия в качестве экономического инструмента проявляется, в том числе, в виде санкций.

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не исключает военно-технического ответа на действия США после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь 23 июня.

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      Семен Александров
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