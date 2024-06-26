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12:56, 26 июня 2024Мир

В МИД России заявили о начале важного этапа обмена заключенными с США

Рябков: начат важный процессуальный этап обмена заключенными между Россией и США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Начат важный процессуальный этап обмена заключенными между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что США не должны отмахиваться от сигналов России по вопросам обмена заключенными.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Москва хочет обменять задержанных в Словении граждан России, которых США обвиняют в том, что они якобы являются шпионами.

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      Семен Александров
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