В МИД России заявили о начале важного этапа обмена заключенными с США

Рябков: начат важный процессуальный этап обмена заключенными между Россией и США

Начат важный процессуальный этап обмена заключенными между Россией и США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что США не должны отмахиваться от сигналов России по вопросам обмена заключенными.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Москва хочет обменять задержанных в Словении граждан России, которых США обвиняют в том, что они якобы являются шпионами.