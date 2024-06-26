В России раскрыли размер компенсации аграриям за уничтоженные посевы

Глава Минсельхоза Лут: страховщики выплатили аграриям более миллиарда рублей

К настоящему времени страховые компании выплатили российским аграриям более одного миллиарда рублей в качестве компенсации за уничтоженные в ходе майских заморозков посевы. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Подобные выплаты руководитель ведомства сочла результатом хорошей работы российских страховых компаний. «Хорошо работают страховые компании по выплате», — резюмировала Лут в ходе заседания оперативного штаба в павильоне Координационного центра правительства на Международной выставке-форуме «Россия».

Из-за неблагоприятных погодных условий в начале последнего месяца весны российские аграрии понесли значительные потери. Режим чрезвычайной ситуации федерального значения был введен в общей сложности в 11 российских регионах, включая Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую и другие области.

На этом фоне глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценил суммарный ущерб отечественных аграриев от непогоды в 15-30 процентов посевов озимой пшеницы. Эксперт спрогнозировал трудное экономическое положение ряда мелких и средних агропредприятий, так как подобные компании, по его мнению, вряд ли будут способны оплатить поставляемые ресурсы для пересева сельскохозяйственных культур.

Одна из наиболее сложных ситуаций сложилась в Ростовской области. Местный губернатор Василий Голубев заявил, что из-за многомесячного отсутствия обильных осадков суммарные потери урожая в регионе могут составить около 30 процентов.