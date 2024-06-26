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14:04, 26 июня 2024Россия

В Совфеде спрогнозировали политику НАТО с приходом нового генсека

Сенатор Климов: приход нового генсека НАТО Рютте не изменит риторику альянса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Приход нового генерального секретаря НАТО не изменит риторику альянса. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщают «Известия».

26 июня послы Североатлантического альянса утвердили премьера Нидерландов Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. На своем посту он сменит норвежского политика Йенса Столтенберга.

«Генеральные секретари этой организацией не командуют, они просто артикулируют то, что говорят реальные владельцы этой организации. А реальные владельцы находятся в Вашингтоне. Они же кастинг устраивали, кого делать генсеком НАТО, и они выбрали вот этого нидерландца, который продул выборы политическим оппонентам. И правительство другое сейчас готовится», — считает парламентарий.

По его словам, Рютте будет на посту генсека более покладистым и понятным для Вашингтона, чем Столтенберг. Чтобы риторика НАТО поменялась, должны произойти изменения в Белом доме, уверен Климов.

О смене генсека НАТО высказались и в Кремле. Там заявили, что с приходом Рютте НАТО вряд ли изменит враждебную России линию Североатлантического альянса. Как подчеркнул Песков, НАТО сейчас — вражеский для Москвы альянс.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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