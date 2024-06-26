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12:49, 26 июня 2024Спорт

WADA упрекнуло USADA за количество тестируемых американских спортсменов

WADA упрекнуло USADA за количество тестируемых американских спортсменов в год

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) упрекнуло Американское антидопинговое агентство (USADA) за количество тестируемых спортсменов в США. Заявление опубликовано на сайте WADA.

Уточняется, что в 2023 году USADA взяла 7773 пробы у 3011 спортсменов. «Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной», — заявили в WADA.

В организации отметили, что в России, Италии, Великобритании, Китае и Франции спортсменов проверяли на допинг чаще. «Тем не менее, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности их иностранных соперников», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что главу WADA Витольда Баньку вызвали в Конгресс США. Он явиться по вызову отказался.

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      Алексей Гусев
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