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11:48, 19 июня 2024Спорт

Главу Всемирного антидопингового агентства вызвали в Конгресс США

Глава WADA Банька отказался приехать в Конгресс США на фоне обвинений агентства

Фото: Luke Walker / Getty Images

Главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку вызвали в Конгресс США. Об этом сообщает телеканал NBC.

«WADA, которое отвечает за обеспечение соблюдения справедливых стандартов и антидопинговых правил, имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии», — заявила председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Кэти Макморрис Роджерс.

Банька в ответном обращении к американцам заявил, что большинство спортсменов из США вообще не попадают под действие Всемирного антидопингового кодекса. Это значит, что они не могут быть проверены на наличие запрещенных препаратов в организме. Также Банька отказался от вызова в Конгресс США.

В мае 2024 года спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю обвинил олимпийский комитет этой страны в поддержке допинга на государственном уровне. Американцы сравнили происходящее в Китае с допинг-скандалами в российском спорте. Чиновники из Антидопингового агентства США (USADA) обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой начать расследование.

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      Илья Костин
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