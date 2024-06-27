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10:20, 27 июня 2024Ценности

20-летняя дочь Хайди Клум снялась в бикини

Дочь модели Хайди Клум Лени снялась в белом бикини

Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени снялась в откровенном виде. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя манекенщица поделилась кадрами, на которых предстала, сидя на шезлонге, в белом бикини, демонстрирующем ее стройное тело и грудь. При этом звезда держала в руках кокос.

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Кроме того, Клум собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа, показывая естественную внешность. На еще одном снимке знаменитость надела солнцезащитные очки с черной оправой.

В мае 50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья. Модели позируют перед камерой в кремовых комплектах нижнего белья, состоящих из кружевных бюстгальтеров и трусов со средней посадкой. Они накинули на плечи шелковые халаты, оформленные цветочным розовым принтом.

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      Екатерина Ештокина
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