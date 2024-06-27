Автор первого хет-трика сборной России по хоккею умер в 52 года

Автор первого хет-трика сборной России по хоккею Сергей Березин умер в 52 года

Автор первого хет-трика в истории сборной России по хоккею Сергей Березин умер в 52 года. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В Ассоциации ветеранов НХЛ выразили соболезнования родственникам и друзьям спортсмена. Причины смерти Березина не уточняются.

Березин провел в НХЛ семь сезонов. Больше всего хоккеист известен по выступлениям за «Торонто Мейпл Лифс» с 1990 по 1994 год. После этого он играл в НХЛ за «Финикс Койотс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В составе сборной СССР нападающий становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года. За основную национальную команду он играл на Олимпийских играх 1994 года и на чемпионате мира 1996 года. В матче группового этапа мирового первенства 1995 года против сборной Швейцарии Березин забросил три шайбы, став первым автором хет-трика в составе сборной России.

