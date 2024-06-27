Беременная жена Бибера показала интимный момент на фото

Модель Хейли Бибер в купальнике поцеловала мужа Джастина на фото

Американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер показала интимный момент на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя беременная жена канадского певца Джастина Бибера поделилась черно-белым снимком, на котором предстала, стоя в лодке, в раздельном купальнике и панаме в обнимку с мужем. Исполнитель, в свою очередь, надел шорты с узором и спасательный жилет. На размещенном кадре знаменитости целовались.

Ранее беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне. Папарацци засняли модель в черном кружевном комбинезоне и туфлях-лодочках на высоких каблуках. При этом на снимках было видно, что звезда отказалась от нижнего белья.