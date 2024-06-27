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06:08, 27 июня 2024Мир

В Боливии назвали число пострадавших в ходе попытки госпереворота

Bolivia TV: в ходе попытки госпереворота в Боливии пострадали не менее 9 человек

Фото: Claudia Morales / Reuters

В ходе попытки государственного переворота в Боливии пострадали не менее девяти человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо, пишет ТАСС со ссылкой на эфир Bolivia TV.

«К сожалению, нам известно о первых девяти раненых», — назвал число пострадавших глава ведомства. Информация о пострадавших от действий военных и их огнестрельного оружия в других больницах уточняется.

Ранее был задержан генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота. Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил полицию за то, что она осталась верной демократии.

Прокуратура Боливии начала расследование после инцидента.

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      Марина Совина
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