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16:01, 27 июня 2024Спорт

Британские журналисты перепутали имя Льва Яшина

Газета The Telegraph перепутала имя советского футболиста Льва Яшина
Лев Яшин

Лев Яшин. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Британская газета The Telegraph на своей странице в сети X перепутала имя советского футболиста Льва Яшина.

Журналисты опубликовали материал, в котором выбирали лучшую сборную в истории чемпионатов Европы. В первом противостоянии они свели финалистов Евро-2000 итальянцев и сборную СССР, ставшую победителем первого в истории чемпионата Европы, прошедшего в 1960 году. В протоколе сборной СССР вратарь команды Лев Яшин был назван Кайлом.

Ранее FourFourTwo включил Яшина в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Из 33 мест в рейтинге он занял 16-е место.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

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      Анастасия Борисова
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