Дакоту Джонсон засняли в купальнике на отдыхе

Папарацци засняли актрису Дакоту Джонсон в желтом купальнике на отдыхе в Малибу

Папарацци засняли американскую актрису и модель Дакоту Джонсон в откровенном виде на отдыхе в Малибу, США. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках звезда «50 оттенков серого» заходила в море в желтом раздельном купальнике, состоящем из топа на бретелях и плавок с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. Кроме того, Джонсон распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июне Дакота Джонсон едва не оголилась случайно на съемках шоу. Звезда «50 оттенков серого» появилась в студии Джимми Киммела в черном платье люксового бренда Bottega Veneta. Во время разговора лямки на наряде неожиданно расстегнулись, чуть не оголив знаменитость.