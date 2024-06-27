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08:03, 27 июня 2024Россия

Друг водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре подтвердил смену его имени

Друг водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре подтвердил, что он менял имя

Фото: Global Look Press

Водитель автомобиля BMW, который упал с парковки третьего этажа в Краснодаре, менял имя. Это подтвердил друг мужчины, его цитирует РИА Новости.

«Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас — Рафаэль», — сказал приятель водителя, но не уточнил, что послужило этому причиной.

О том, что водитель BMW мог сменить имя, сообщалось днем ранее, 26 июня. Согласно данным ИНН, водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович.

BMW с людьми вылетел с третьего этажа парковки, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея», 25 июня. Внутри иномарки находились три человека, никто из них не выжил.

Пассажирка иномарки была на четвертом месяце беременности — до ДТП она выложила в мессенджер голосовое сообщение с рассуждениями о грусти и словами о том, что нужно проводить время с по-настоящему любимыми людьми. В автомобиле, помимо женщины, находился ее 10-летний сын и 37-летний мужчина. Следователи считают, что он специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки. На паркинге он даже не пытался затормозить — по пути следования автомобиля не нашли следов тормозного пути.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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