Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

Пассажирка рухнувшего с парковки BMW до аварии опубликовала пост в Telegram

Екатерина Корнилова, которая была одним из пассажиров рухнувшего с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW, до случившегося опубликовала в мессенджере опрос и голосовое сообщение. Их содержание раскрыл Mash в Telegram-канале.

По его информации, женщина опубликовала опрос с заголовком «Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день», а также записала голосовое сообщение с рассуждениями о грусти и со словами о том, что нужно проводить время с по-настоящему любимыми людьми.

«Если б день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя», — сказала Корнилова в голосовом сообщении.

Муж женщины, по предварительным данным, узнал о случившемся с супругой из новостей. У пары был общий ребенок, который также оказался внутри автомобиля, упавшего с парковки.

Ранее стало известно, что Корнилова была на четвертом месяце беременности. Вместе с ней в автомобиле находился 37-летний мужчина и 10-летний сын. Следователи считают, что мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и слетел с парковки. На паркинге он даже не пытался затормозить — по пути следования автомобилей не нашли следов тормозного пути. Причиной такого поведения мог стать внезапно возникший конфликт с пассажиркой.

BMW с людьми вылетел с третьего этажа парковки, расположенной в торговом центре (ТЦ) «Галерея», 25 июня. Внутри иномарки находились три человека, никто из них не выжил. Водитель BMW, вылетевшей с парковки, по предварительным данным, мог сменить имя. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно перевернутый автомобиль, который расплющило от удара, а также лежащие рядом с ним люди. Автор видео также показал окно, из которого вылетело авто.