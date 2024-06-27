Модель Джулия Фокс примерила платье с имитацией упаковки из-под презерватива

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс примерила упаковку из-под презерватива на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в платье с имитацией упомянутого изделия желтого цвета. При этом на теле звезды присутствовали многочисленные следы от поцелуев с красной помадой.Звезда уложила волосы и сделала яркий макияж в стиле смоки айс.

В мае Фокс вышла в свет с детскими брелоками вместо одежды. На голову модели был надет деревянный ящик коричневого цвета.