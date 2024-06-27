IKEA собралась вернуться на Украину

«Экономическая правда»: IKEA проводит технические работы для возврата на Украину

Шведский ретейлер IKEA проводит технические подготовительные работы и собирается вернуться на Украину. Об этом со ссылкой на два источника на рынке пишет местное издание «Экономическая правда».

Дата начала работы магазинов не сообщается. IKEA открыла первую торговую точку в Киеве в 2021 году, но после начала боевых действий приостановила работу.

В октябре МИД Украины сообщил, что работает над возвращением в страну IKEA, H&M, Zara и других брендов. В апреле группа Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) возобновила работу на Украине, запустив первые 20 точек. В результате посещаемость отдельных торговых центров возросла на 20 процентов.

Ранее вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева назвала формат мебельных магазинов IKEA давно устаревшим. По ее мнению, компания пересмотрела бы взгляды на свои точки, если бы осталась в России.

IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала боевых действий на Украине. Спустя год компания продала последнюю фабрику в стране.