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12:28, 27 июня 2024Экономика

IKEA собралась вернуться на Украину

«Экономическая правда»: IKEA проводит технические работы для возврата на Украину

Фото: Anna Ringstrom / Reuters

Шведский ретейлер IKEA проводит технические подготовительные работы и собирается вернуться на Украину. Об этом со ссылкой на два источника на рынке пишет местное издание «Экономическая правда».

Дата начала работы магазинов не сообщается. IKEA открыла первую торговую точку в Киеве в 2021 году, но после начала боевых действий приостановила работу.

В октябре МИД Украины сообщил, что работает над возвращением в страну IKEA, H&M, Zara и других брендов. В апреле группа Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) возобновила работу на Украине, запустив первые 20 точек. В результате посещаемость отдельных торговых центров возросла на 20 процентов.

Ранее вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева назвала формат мебельных магазинов IKEA давно устаревшим. По ее мнению, компания пересмотрела бы взгляды на свои точки, если бы осталась в России.

IKEA заявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, почти сразу после начала боевых действий на Украине. Спустя год компания продала последнюю фабрику в стране.

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      Платон Щукин
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