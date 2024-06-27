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10:43, 27 июня 2024Ценности

Известная 59-летняя модель поделилась фото в откровенном наряде

59-летняя американская модель Паулина Поризкова поделилась фото в купальнике

Фото: paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя манекенщица разместила снимок, на котором позировала, стоя под зонтом у шезлонгов, в раздельном оранжевом купальнике. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру. Кроме того, Поризкова распустила длинные седые волосы и отказалась от косметики на лице.

В апреле Паулина Поризкова снялась обнаженной в честь своего 59-летия. Знаменитость предстала на фото, сидя в постели без одежды. При этом она прикрыла часть груди руками и обернула белую ткань вокруг бедра.

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      Екатерина Ештокина
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