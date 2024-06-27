Известный блогер рассказал об эротическом предложении в самолете

Известный российский блогер и стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) рассказал, как получил эротическое предложение от соседа в самолете. Подробности он раскрыл в подкасте блогера Андрея Прокофьева, доступном на YouTube.

Леонтьев уточнил, что во время одного из полетов его соседом оказался бывший пилот. В течение всего полета стример спрашивал у нового знакомого о возникающих во время движения необычных звуках. «Я такой: "Это что?" — "А это вот шасси выехали сейчас". — "Что за звук?" — "Подкрылки". А потом [он] меня позвал на оргию», — раскрыл финал их общения Бустер.

Ранее юмористка Ирина Мягкова призналась, что у нее есть папка с интимными снимками мужчин. Она заявила, что сохраняла эротические фото, чтобы написать об этом юмористический монолог.

До этого Бустер рассказал, как на него повлияло участие в популярном интернет-шоу «Что было дальше?». Он заявил, что проект никак не поспособствовал развитию его карьеры.

