Латвийский кикбоксер-чемпион анонсировал получение российского гражданства

Латвийский кикбоксер Глухов анонсировал получение российского гражданства

Латвийский чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов анонсировал получение российского гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, паспорт согласовали, и он должен получить его 28 июня. «Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников», — заявил Глухов.

В декабре 2023 года Глухов жаловался на процедуру получения гражданства. «Несмотря на то что моя жена — гражданка России, ведомства и департаменты посылают друг к другу. И я даже не могу получить бесплатную консультацию, с чего нам начинать», — рассказывал спортсмен.

Глухов — чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Также он принимал участие в поединках по правилам смешанных единоборств и бокса.