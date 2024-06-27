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18:59, 27 июня 2024Спорт

Латвийский кикбоксер-чемпион анонсировал получение российского гражданства

Латвийский кикбоксер Глухов анонсировал получение российского гражданства
Константин Глухов (внизу)

Константин Глухов (внизу). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Латвийский чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов анонсировал получение российского гражданства. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, паспорт согласовали, и он должен получить его 28 июня. «Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников», — заявил Глухов.

В декабре 2023 года Глухов жаловался на процедуру получения гражданства. «Несмотря на то что моя жена — гражданка России, ведомства и департаменты посылают друг к другу. И я даже не могу получить бесплатную консультацию, с чего нам начинать», — рассказывал спортсмен.

Глухов — чемпион мира и Европы по кикбоксингу. Также он принимал участие в поединках по правилам смешанных единоборств и бокса.

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      Алексей Гусев
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