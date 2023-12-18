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17:36, 18 декабря 2023Спорт

Латвийский чемпион пожаловался на проблемы с получением гражданства России

Латвийский кикбоксер Глухов заявил о проблемах с получением гражданства России

Фото: Пронин Андрей / PhotoXPress.ru

Латвийский чемпион мира по кикбоксингу Константин Глухов рассказал о проблемах с получением гражданства России. Его слова приводит журналист Андрей Медведев в Telegram.

Глухов пожаловался, что он и его несовершеннолетняя дочь столкнулись с очень сложной процедурой получения гражданства. «Несмотря на то что моя жена — гражданка России, ведомства и департаменты посылают друг к другу. И я даже не могу получить бесплатную консультацию, с чего нам начинать», — отметил спортсмен, добавив, что в июне он получил политическое убежище.

На ситуацию отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила, что с Глуховым связалась начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, документы спортсмена будут тщательно изучены.

Глухов — чемпион мира и Европы по кикбоксингу. На счету 43-летнего спортсмена 55 побед и 24 поражения, еще один бой завершился ничьей. Также он принимал участие в поединках по правилам смешанных единоборств и бокса.

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