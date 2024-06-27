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19:41, 27 июня 2024Мир

Лавров созвонился с главой МИД Боливии из-за попытки военного переворота в стране

Лавров в разговоре с главой МИД Боливии осудил попытку военного госпереворота

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боливии Селиндой Соса Лундой, в ходе которого осудил попытку военного госпереворота и обсудил ранее достигнутые с властями страны договоренности. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств», — говорится в публикации. Отмечается, что Лавров также выразил «полную и непоколебимую поддержку» официальных властей Боливии со стороны России.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.

Позднее Суньига и его приближенные были арестованы, в стране проводится расследование в отношении участников переворота.

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      Виктория Кондратьева
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