МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода вагонов в Коми

МЧС: работы на месте схода вагонов в Коми завершены

Поисково-спасательные работы на месте схода вагонов в Республике Коми завершены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Несколько вагонов поезда, выполнявшего рейс Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня.

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека. Одна из них, 16-летняя девушка, некоторое время считалась пропавшей без вести.

В РЖД сообщили, что состав мог сойти с рельсов из-за подмыва железнодорожного полотна, к чему, в свою очередь, могли привести обильные осадки.