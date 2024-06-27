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17:41, 27 июня 2024Россия

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода вагонов в Коми

МЧС: работы на месте схода вагонов в Коми завершены

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Поисково-спасательные работы на месте схода вагонов в Республике Коми завершены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Несколько вагонов поезда, выполнявшего рейс ВоркутаНовороссийск, сошли с рельсов 26 июня.

По последним данным, жертвами ЧП стали три человека. Одна из них, 16-летняя девушка, некоторое время считалась пропавшей без вести.

В РЖД сообщили, что состав мог сойти с рельсов из-за подмыва железнодорожного полотна, к чему, в свою очередь, могли привести обильные осадки.

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      Алан Босиков
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