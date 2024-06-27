Мужчина случайно поймал огромного веслоноса

Рыбак из США случайно поймал огромного веслоноса и побил рекорд

Мужчина из США рыбачил на озере Бивер, случайно поймал огромного веслоноса и побил рекорд. Об этом сообщает Outdoor Life.

Рыбаки Майкл Шлиппер и Том Мэйберри приехали на озеро из города Гарфилд, штат Арканзас. Они надеялись наловить крупных полосатых окуней, которыми славится Бивер. За утро им удалось поймать уже двух рыб, когда на крючок Шлиппера попалась особенно тяжелая добыча. Рыба не билась и не металась, но чтобы вытащить ее с глубины на мелководье, мужчине пришлось завести мотор и отплыть ближе к берегу. Он боролся с добычей около 45 минут, прежде чем ему удалось вытащить ее на поверхность. Шлиппер ожидал увидеть сома или окуня, но вместо этого с удивлением осознал, что это гигантский веслонос.

«Я никогда не видел такую рыбу вживую или вблизи, но Том [Мэйберри] ловит их в Миссури, и он был в восторге, когда увидел, насколько она большая. Тому было трудно справиться с ней в лодке, и она не помещалась в нашу сеть. Я сказал ему, чтобы он просто обрезал леску. Но он знал, что мы должны поднять ее на борт и взвесить», — рассказал Шлиппер. Он позвонил другу в магазин снастей Hook, Line and Sinker в соседнем городе Роджерс и рассказал, что поймал гигантского веслоноса. Тот передал информацию Комиссии Арканзаса по охоте и рыбалке. Вскоре со Шлиппером связался представитель ведомства Эрик Гейтс, биолог. Он сказал привезти рыбу в офис FedEx в Роджерсе, где есть сертифицированные весы для официального взвешивания улова.

В итоге вес веслоноса составил 57,6 килограмма, а длина — почти 170 сантиметров. Рыба Шлиппера побила старый рекорд штата по весу рыбы-веслоноса: прошлый гигант весил 53 килограмма. Шлиппер признался, что даже в свои 65 лет не перестает радоваться, когда ловит большую рыбу. Он также сообщил, что заказал таксидермисту копию рекордного веслоноса.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Главным образом они обитают в реке Миссисипи и ее притоках в штатах Огайо, Миссури и Иллинойс. Эти рыбы вырастают до трех метров в длину и могут весить более 90 килограммов. Они имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

Ранее сообщалось, что в США 21-летняя жительница штата Джорджия поймала большого каранкса весом 15,2 килограмма и установила новый рекорд среди женщин. Девушка поймала огромную рыбу на острове Камберленд в Атлантическом океане.