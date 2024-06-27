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11:07, 27 июня 2024Мир

Назван возможный тюремный срок организатору попытки госпереворота в Боливии

Глава Минюста Боливии: генералу Суньиге грозит до 20 лет тюрьмы
Хуан Хосе Суньига

Хуан Хосе Суньига. Фото: Juan Karita / AP

Организатору попытки вооруженного переворота в Боливии генералу Хуану Хосе Суньиге грозит тюремный срок до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне в своем аккаунте Х (бывший Твиттер).

«Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 Уголовного кодекса Боливии. Мы будем добиваться того, чтобы Суньигу приговорили к максимально возможному сроку тюремного заключения, который составляет от 15 до 20 лет лишения свободы», — заявил министр.

Магне также назвал «лживыми» сделанные обвиняемым генералом заявления о том, что попытка госпереворота была предпринята якобы по просьбе президента страны Луиса Арсе.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Генерал Хуан Хосе Суньига заявил, что таким образом требует вернуть в страну демократию.

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      Дарья Устьянцева
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