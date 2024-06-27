Перечислены главные симптомы рака пениса

В ближайшие 30 лет заболеваемость раком полового члена вырастет на 77 процентов, выяснили исследователи из университета Сунь Ятсена в Китае. Характерные симптомы смертельно опасной болезни они перечислили изданию The Sun.

Рак пениса встречается преимущественно у мужчин старше 50 лет, уточнили специалисты. При ранней диагностике заболевания велики шансы на выздоровление, но для этого необходимо знать симптомы, главными из которых являются незаживающие язвы на половом члене и выделения с резким запахом из уретры. У некоторых людей также может появиться кровотечение и измениться цвет пениса.

При запущенной форме рака, предупредили специалисты, велика вероятность ампутации части или всего органа, а также мошонки.

Ранее онколог Евгений Черемушкин развеял миф о связи рака и чая в пакетиках. Он заверил, что напиток не вредит здоровью, но опасения вызывает выделяемый из упаковки микропластик.