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02:00, 27 июня 2024Забота о себе

Перечислены главные симптомы рака пениса

Фото: Fantastic Studio / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие 30 лет заболеваемость раком полового члена вырастет на 77 процентов, выяснили исследователи из университета Сунь Ятсена в Китае. Характерные симптомы смертельно опасной болезни они перечислили изданию The Sun.

Рак пениса встречается преимущественно у мужчин старше 50 лет, уточнили специалисты. При ранней диагностике заболевания велики шансы на выздоровление, но для этого необходимо знать симптомы, главными из которых являются незаживающие язвы на половом члене и выделения с резким запахом из уретры. У некоторых людей также может появиться кровотечение и измениться цвет пениса.

При запущенной форме рака, предупредили специалисты, велика вероятность ампутации части или всего органа, а также мошонки.

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      Алиса Дмитриева
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