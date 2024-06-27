Полет украинского дрона над российским регионом попал на видео

Очевидцы сняли полет украинского дрона в небе над Тверской областью

Очевидцы сняли полет украинского дрона в небе над Тверской областью. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно: Тверь».

На выложенных кадрах видно, что дрон летит над частным сектором. Судя по видео, аппарат относился к типу самолетных беспилотников. При полете техника издавала звук, похожий на работу мотора мопеда.

Об атаке двух украинских дронов на Тверскую область стало известно в ночь с 26 на 27 июня. Обе атаки были отражены, никто из местных жителей не пострадал.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль. Глава региона поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам, рассказали в правительстве региона.