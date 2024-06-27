Рябков рассказал о точке невозврата в отношениях России и Запада

Замглавы МИД Рябков: Запад приближает себя к точке невозврата в отношениях с РФ

Москва рассматрвает возможность понизить уровень дипломатических отношений с западными странами в ответ на антироссийские санкции, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишут «Известия».

Он напомнил, что подобные решения принимаются на самом высшем уровне. «Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается», — подчеркнул дипломат.

По его мнению, «должны оставаться каналы общения». Рябков считает, что действиями против России Запад приближает себя к точке невозврата.

Ранее Рябков рассказал, что на Западе недооценивают готовность России в любой ситуации защищать и обеспечивать свои интересы.