Тела двух человек нашли на месте схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

РЖД: тела двух человек нашли на месте схода пассажирского поезда в Коми

Тела двух человек нашли в Коми на месте схода с рельсов поезда Воркута —Новороссийск, местонахождение еще одного пассажира установить пока не удалось. Об этом сообщило РЖД в Telegram-канале.

«Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллиона 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона рублей от компании», — говорится в сообщении РЖД.

Компания, помимо этого, также выплатит по одному миллиону рублей пострадавшим, которых госпитализировали, еще по 500 тысяч тем, кто получил травмы, но не был направлен в медицинские учреждения.

Поезд сошел с рельсов в Коми вечером в среду, 26 июня. Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира. В качестве предварительной причины аварии в РЖД назвали подмыв почвы из-за обильных осадков.

За помощью, по последним данным, обратились около 50 человек. После случившегося в регионе ввели режим ЧС.