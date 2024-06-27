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11:49, 27 июня 2024Бывший СССР

Удар российских беспилотников по огневым точкам ВСУ в ЛНР попал на видео

Минобороны России показало атаку дрона на позиции ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР

Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Кадры опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве показали атаку российского беспилотника на позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

«Точными ударами [дрона] ликвидированы блиндажи, огневые точки и живая сила противника», — говорится в публикации.

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Ранее стало известно об ударе по бойцам ВСУ, пытавшимся окопаться под Белогоровкой. Как сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, группа украинских военных была обнаружена во время аэроразведки российскими операторами беспилотников.

По данным Министерства обороны России, Белогоровка перешла под контроль российских военных 20 мая. Спустя несколько дней над одним из зданий в населенном пункте был водружен российский флаг.

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      Екатерина Грищенко
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