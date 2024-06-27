В Грузии назвали сумму премии футбольной сборной страны за выход в плей-офф Евро

Сборная Грузии получила более 10 миллионов долларов за выход в плей-офф Евро

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сумму премии, полученной сборной страны по футболу за выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года в Германии. Его слова приводит ТАСС.

Команде уже передали 30 миллионов лари (более 10 миллионов долларов), которые выделил миллиардер Бидзин Иванишвили. Кобахидзе подчеркнул, что за каждую победу в плей-офф грузинских футболистов ждет такая же премия.

26 июня в третьем матче группового этапа Евро-2024 сборная Грузии победила команду Португалии со счетом 2:0, набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. В 1/8 финала грузины сыграют со сборной Испании.

Грузия выступает на Евро впервые в истории. Сборная России была лишена возможности побороться за путевку на турнир.