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22:24, 27 июня 2024Спорт

В Грузии назвали сумму премии футбольной сборной страны за выход в плей-офф Евро

Сборная Грузии получила более 10 миллионов долларов за выход в плей-офф Евро

Фото: Reuters / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сумму премии, полученной сборной страны по футболу за выход в плей-офф чемпионата Европы 2024 года в Германии. Его слова приводит ТАСС.

Команде уже передали 30 миллионов лари (более 10 миллионов долларов), которые выделил миллиардер Бидзин Иванишвили. Кобахидзе подчеркнул, что за каждую победу в плей-офф грузинских футболистов ждет такая же премия.

26 июня в третьем матче группового этапа Евро-2024 сборная Грузии победила команду Португалии со счетом 2:0, набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. В 1/8 финала грузины сыграют со сборной Испании.

Грузия выступает на Евро впервые в истории. Сборная России была лишена возможности побороться за путевку на турнир.

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      Алексей Гусев
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