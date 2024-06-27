Определились все участники плей-офф Евро-2024

16 команд вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года

16 команд вышли в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии. Об определившихся участниках сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала турнира сборная Испании сыграет с командой Грузии, Германия — с Данией, Португалия — со Словенией, Франция — с Бельгией, Румыния — с Нидерландами, Австрия — с Турцией, Англия — со Словакией, а Швейцария — с Италией.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возмутилась тем, что по федеральному телевидению страны транслируют матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. Она сочла показ встреч странным.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть турнира.