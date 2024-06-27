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14:33, 27 июня 2024Культура

Российских артистов взломали в Spotify

Хакеры переименовали песни Полины Гагариной в Spotify

Фото: Thibault Penin / Unsplash

Аккаунты некоторых российских артистов в стриминговом музыкальном сервисе Spotify взломали. Об этом пишет aif.ru.

Пострадали страницы таких исполнителей, как Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб), Владислава Терентюка, известного как SODA LUV, Yanix (настоящее имя — Янис Бадуров) и Lida (настоящее имя — Николай Ромадов). Также сообщается, что хакеры переименовали песни исполнительницы Полины Гагариной.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии».

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      Варвара Кошечкина
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