Российских артистов взломали в Spotify

Хакеры переименовали песни Полины Гагариной в Spotify

Аккаунты некоторых российских артистов в стриминговом музыкальном сервисе Spotify взломали. Об этом пишет aif.ru.

Пострадали страницы таких исполнителей, как Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб), Владислава Терентюка, известного как SODA LUV, Yanix (настоящее имя — Янис Бадуров) и Lida (настоящее имя — Николай Ромадов). Также сообщается, что хакеры переименовали песни исполнительницы Полины Гагариной.

Ранее сообщалось, что Никас Сафронов стал жертвой мошенников. Злоумышленники позвонили художнику и заявили, что они являются представителями «Википедии».