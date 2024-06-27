Звезда «Служебного романа» раскрыла подробности тяжелого заболевания

Актриса Немоляева рассказала, как попала в больницу с высокой температурой

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева раскрыла подробности тяжелого заболевания и госпитализации. Ее слова приводит aif.ru.

Актриса рассказала, что попала в больницу с коронавирусом. В тот день она отправилась в театр, но чувствовала себя нехорошо. Немоляевой потребовалась экстренная медицинская помощь. «У меня температуры не бывает никогда, я, как лягушка, холоднокровное существо. А тут у меня, когда приехала скорая и врачи померяли температуру, было 38 с чем-то градусов. То есть практически для меня эта температура была за 40», — рассказала она.

Скорую помощь Немоляевой вызвала внучка Полина. Актрису отвезли в первую инфекционную клиническую больницу. Немоляева отметила, что осталась довольна качеством медицинской помощи. «Изумительный персонал, изумительный по вниманию, отношению. Врачи меня, человека, которому очень много лет, после ковида поставили за неделю на ноги», — поделилась она.

Артистку экстренно госпитализировали 19 мая. 87-летняя звезда попала в больницу с подозрением на COVID-19. Позднее в СМИ появилась информация, что у Немоляевой выявили приступ фибрилляции предсердий.