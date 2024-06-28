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14:34, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Маск назвал Трампа и Байдена говорящими куклами

Илон Маск назвал Трампа и Байдена говорящими куклами после дебатов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск высказался о прошедших дебатах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Комментарий на эту тему он разместил в соцсети X.

«Они просто говорящие куклы. Это была подготовка к замене», — написал Маск под постом миллиардера Дэвида Сакса, в котором тот заявил, что комментаторы канала CNN, где проходили дебаты, вонзили нож в спину Байдену. Маск также ответил на публикацию другого пользователя, в котором тот задался вопросом, кто в действительности управляет США. «Хороший вопрос», — написал он.

Ранее сообщалось, что Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США. По его мнению, победу одержали мемы.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

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      Маргарита Щигарева
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