Илон Маск назвал Трампа и Байдена говорящими куклами после дебатов

Американский предприниматель Илон Маск высказался о прошедших дебатах между экс-президентом США Дональдом Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Комментарий на эту тему он разместил в соцсети X.

«Они просто говорящие куклы. Это была подготовка к замене», — написал Маск под постом миллиардера Дэвида Сакса, в котором тот заявил, что комментаторы канала CNN, где проходили дебаты, вонзили нож в спину Байдену. Маск также ответил на публикацию другого пользователя, в котором тот задался вопросом, кто в действительности управляет США. «Хороший вопрос», — написал он.

Ранее сообщалось, что Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США. По его мнению, победу одержали мемы.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.