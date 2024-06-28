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09:15, 28 июня 2024Мир

Маск назвал победителя на президентских дебатах в США

Илон Маск: интернет-мемы стали победителями на дебатах Трампа и Байдена
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Интернет-мемы стали победителями на прошедших президентских дебатах между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Сегодня победа явно принадлежит мемам», — отметил Маск.

После выступления Байдена в социальных сетях начали распространяться изображения саркастического содержания, касающиеся его когнитивных способностей. В частности, американского лидера сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор.

В США состоялись предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом. Дискуссия велась в прямом эфире телеканала CNN.

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      Дарья Устьянцева
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