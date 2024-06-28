Глава UFC осудил поступок боксера Усика

Глава UFC Дэйна Уайт осудил отказ боксера Усика от пояса чемпиона мира IBF

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика отказаться от пояса чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Его слова приводит The Mac Life.

Уайт осудил поступок спортсмена и назвал его возмутительным. «Я с радостью буду сидеть в сторонке и смотреть, как развивается эта ситуация в ближайшие пару лет», — заявил он.

Усик добровольно отказался от пояса чемпиона мира по версии IBF 26 июня. Спортсмен сделал это для возможности устроить чемпионский бой за этот титул между британскими боксерами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

В ночь на 19 мая Усик провел поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри. Бой в Саудовской Аравии продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.