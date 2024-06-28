Глава UFC осудил поступок боксера Усика

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика отказаться от пояса чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Его слова приводит The Mac Life.
Уайт осудил поступок спортсмена и назвал его возмутительным. «Я с радостью буду сидеть в сторонке и смотреть, как развивается эта ситуация в ближайшие пару лет», — заявил он.
Усик добровольно отказался от пояса чемпиона мира по версии IBF 26 июня. Спортсмен сделал это для возможности устроить чемпионский бой за этот титул между британскими боксерами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
В ночь на 19 мая Усик провел поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри. Бой в Саудовской Аравии продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.
Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге.