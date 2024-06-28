Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:34, 28 июня 2024Путешествия

Компания Boeing нашла оправдание оторвавшейся в полете двери самолета

CNN: Boeing обвинил работников завода в ситуации с оторвавшейся дверью

Фото: NTSB / Getty Images

Компания Boeing нашла оправдание ситуации с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. Об этом сообщает CNN.

На брифинге 25 июня представители авиастроительной корпорации обвинили в случившемся работников завода в Рентоне, штат Вашингтон. Так, стало известно, что ремонтом самолета занимались разные группы специалистов завода. Первая группа сняла заглушку двери, чтобы решить некоторые проблемы, и вставила ее обратно без болтов.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024

В компании объяснили, что далее самолет должны были перегнать в другой павильон. Именно для этого заглушку временно вставили обратно — иначе непогода могла повредить внутреннюю обшивку. Но первая группа не указала в документах, что снимала дверь и вставила ее обратно без болтов. Именно поэтому вторая группа, ничего не подозревая, проигнорировала проблему и допустила самолет к полетам.

В таком состоянии лайнер летал еще два месяца, пока заглушка не отлетела.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

      Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

      Земфире присудили штраф за долги по ЖКУ

      Стала известна причина объявления в розыск мужа Блиновской

      Алина Загитова оценила изменения в своей внешности фразой «красота требует жертв»

      В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше