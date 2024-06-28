Компания Boeing нашла оправдание оторвавшейся в полете двери самолета

CNN: Boeing обвинил работников завода в ситуации с оторвавшейся дверью

Компания Boeing нашла оправдание ситуации с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. Об этом сообщает CNN.

На брифинге 25 июня представители авиастроительной корпорации обвинили в случившемся работников завода в Рентоне, штат Вашингтон. Так, стало известно, что ремонтом самолета занимались разные группы специалистов завода. Первая группа сняла заглушку двери, чтобы решить некоторые проблемы, и вставила ее обратно без болтов.

В компании объяснили, что далее самолет должны были перегнать в другой павильон. Именно для этого заглушку временно вставили обратно — иначе непогода могла повредить внутреннюю обшивку. Но первая группа не указала в документах, что снимала дверь и вставила ее обратно без болтов. Именно поэтому вторая группа, ничего не подозревая, проигнорировала проблему и допустила самолет к полетам.

В таком состоянии лайнер летал еще два месяца, пока заглушка не отлетела.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

