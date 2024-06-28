Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 28 июня 2024Мир

МИД пообещал не оставить без ответа новые санкции ЕС

Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Москва не оставит без ответа новый, 14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Очередные нелегитимные санкции ЕС не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — написала дипломат.

Ранее ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под запрет попали, в частности, транзит российского сжиженного природного газа в европейские порты, поставки технологий и оборудования для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Ограничения также ввели в отношении 27 судов «теневого флота», перевозящих энергоресурсы из России. Позднее ЕС расширил санкционный список.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики пришли в школу имени Нурмагомедова, где тренировался один из террористов. К зданию приехали броневики

      Россиянку осудили по делу об организации притонов в Бахрейне

      Известный российский блогер рассказал о неловкой ситуации с порно

      В России мэр уволился после фото с нагнувшейся у руля женщиной и непристегнутым ремнем

      Российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

      Эндокринолог предупредила об опасности хронического воспаления из-за алкоголя

      Украинца заочно осудили за расправу над россиянином спустя 25 лет

      Amazon перенес начало работы Kuiper

      Армения подтвердила участие в июльском саммите НАТО

      Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье и вызвала ажиотаж в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше