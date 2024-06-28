МИД пообещал не оставить без ответа новые санкции ЕС

Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции ЕС

Москва не оставит без ответа новый, 14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Очередные нелегитимные санкции ЕС не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — написала дипломат.

Ранее ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под запрет попали, в частности, транзит российского сжиженного природного газа в европейские порты, поставки технологий и оборудования для проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Ограничения также ввели в отношении 27 судов «теневого флота», перевозящих энергоресурсы из России. Позднее ЕС расширил санкционный список.