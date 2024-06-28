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17:33, 28 июня 2024Спорт

Суперкомпьютер назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер назвал Испанию и Англию фаворитами 1/8 финала Евро-2024

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Cуперкомпьютер статистической компании Opta назвал фаворитов матчей 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщается на сайте компании.

По оценке суперкомпьютера, наибольшими шансами выйти в четвертьфинал турнира обладает сборная Англия, которая должна обыграть словаков с вероятностью 75,35 процента. Шансы Нидерландов обойти Румынию оцениваются в 73,29 процента, вероятность Португалии пройти Словению — 72,25 процента. Также фаворитами являются испанцы, итальянцы, французы и немцы.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля в десяти городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. На прошедшем турнире команда дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти.

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      Анастасия Борисова
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