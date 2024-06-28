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13:43, 28 июня 2024Спорт

Тренирующий сборную Казахстана Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке

Станислав Черчесов грубо ответил журналисту на пресс-конференции в Казахстане

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке на пресс-конференции. Об этом пишет Tengri Sport.

«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — удивился Черчесов. Для ответа на вопрос он воспользовался переводом президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова.

Во время приезда в Астану в качестве тренера сборной России в 2019 году Черчесов утверждал, что понимает по-казахски. «Мне переводить не надо, остальным переведите, чтобы они поняли», — под аплодисменты журналистов сказал тренер.

Ранее Черчесов объяснил, почему решил возглавить сборную Казахстана.

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      Илья Костин
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