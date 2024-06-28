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16:58, 28 июня 2024Наука и техника

У двух из трех новейших разведывательных спутников ФРГ возникли проблемы

У двух из трех новейших немецких разведывательных спутников возникли проблемы

Изображение: space.skyrocket.de

У двух из трех новейших немецких разведывательных спутников SARah возникли проблемы. Об этом со ссылкой на СМИ ФРГ сообщает ТАСС.

Согласно Минобороны ФРГ, два их трех из запущенных в 2023 году космических аппаратов из-за технических ограничений не выведены на проектную мощность.

Подчеркивается, что производителем работающих с проблемами спутников является компания OHB, тогда как третий — работающий в штатном режиме — космический аппарат произвела корпорация Airbus Defense.

Ранее Военно-воздушные силы США заявили о о разрушении российского аппарата «Ресурс-П» на околоземной орбите.

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      Иван Потапов
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