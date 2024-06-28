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20:57, 28 июня 2024Экономика

В Британии узнали о продаже российским бизнесменом итальянского курорта

FT: российский бизнесмен Бажаев продал итальянский курорт Forte Village Resort

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский бизнесмен и владелец компании «Русская платина» Муса Бажаев продал принадлежавший ему итальянский курорт под названием Forte Village Resort. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы кипрского реестра.

Как уточняется, курорт располагается на южном побережье Сардинии и отличается своими «нетронутыми пляжами и прозрачной водой». В собственность Бажаева до 25 февраля 2022 года входили восемь отелей и 13 вилл, рассчитанных в общей сложности на 770 номеров, включая 33 люксовых. После этого владельцем курорта стал один из его родственников, имя которого не раскрывается.

Поводом для перехода собственности послужили санкционные риски. Менее чем через два месяца после начала боевых действий на Украине российский бизнесмен попал в ограничительный список Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Однако неназванный родственник Бажаева, согласно документам кипрского реестра, вскоре сам избавился от принадлежащего ему имущества в Италии. Новым собственником курорта с начала 2023 года числится казахстанский предприниматель Шухрат Ибрагимов.

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1 ноября 2023

В конце 2023 года газета Helsingin Sanomat сообщила о праве властей Финляндии конфисковать крытую арену в ледовом дворце Helsinki Hall у российских бизнесменов Романа Ротенберга (первый вице-президент Федерации хоккея России) и Геннадия Тимченко (совладелец «Сибура»). Соответствующую возможность местные власти получили после вступления в силу 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Как утверждалось в материале, в случае экспроприации владельцам выплатят справедливую сумму, а денежные средства поступят на замороженный депозитный счет.

Во второй половине июня 2024-го глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила о решении местных властей начать процедуру изъятия вышеуказанной собственности Ротенберга и Тимченко. Как уточнил руководитель ведомства, сделку планируют завершить до 30 июня. Если продажа акций не состоится, добавила она, альтернативным вариантом станет продажа или экспроприация арендованного здания и имущества.

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