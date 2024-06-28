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23:15, 28 июня 2024Россия

В Дагестане загорелся дом

МЧС: в Махачкале загорелись два частных дома на площади 300 кв. м

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Махачкале произошел сильный пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в Telegram-канале.

Уточняется, что горят два частных дома на улице Абубакарова 47. Пожар распространился на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Привлечено порядка 50 человек и 13 единиц техники.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, после чего начался пожар. В Минэнерго республики сообщили, что здание было незаконно подключено к газовым сетям самими жителями.

До этого произошел взрыв на заправке в Махачкале на выезде из города. Момент взрыва на АЗС попал на видео. Проезжающий мимо мужчина снимал горящий автосервис, когда один из баллонов с газом на заправке взорвался. Число пострадавших после взрыва составляло более 66 человек.

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      Юлия Мискевич
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